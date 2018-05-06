Меню
Происшествия
Цыганский табор эвакуировали из горящего аварийного дома в Валдае
Общество
Патриарх Московский и всея Руси отслужил литургию в преддверии Дня Победы
Следующая новость
Загрузка...

    Цыганский табор эвакуировали из горящего аварийного дома в Валдае

    33

    Цыганский табор эвакуировали из горящего аварийного дома в Валдае

    Великий Новгород, 6 мая. Чрезвычайное происшествие случилось на Советском проспекте в Валдае в субботу: загорелся аварийный дом, из которого эвакуировали восемь человек.

    Как сообщает портал «53 новости», пожар в нежилом аварийном здании начался в субботу, 5 мая. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного спасателя в 19.07 часов вечера. На места ЧП незамедлительно прибыли огнеборцы и четыре единицы техники, которым удалось ликвидировать возгорание к полуночи. Из горящего дома эвакуировали восемь человек, которые самовольно поселились в аварийном доме.

    Напомним, около 27 миллионов рублей направят на ремонт Колмовской развязки и участка дороги на Большой Московской улице в Великом Новгороде. 

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.