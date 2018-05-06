Цыганский табор эвакуировали из горящего аварийного дома в Валдае

Великий Новгород, 6 мая. Чрезвычайное происшествие случилось на Советском проспекте в Валдае в субботу: загорелся аварийный дом, из которого эвакуировали восемь человек.

Как сообщает портал «53 новости», пожар в нежилом аварийном здании начался в субботу, 5 мая. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного спасателя в 19.07 часов вечера. На места ЧП незамедлительно прибыли огнеборцы и четыре единицы техники, которым удалось ликвидировать возгорание к полуночи. Из горящего дома эвакуировали восемь человек, которые самовольно поселились в аварийном доме.

Напомним, около 27 миллионов рублей направят на ремонт Колмовской развязки и участка дороги на Большой Московской улице в Великом Новгороде.