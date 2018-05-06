Более 27 млн рублей выделят на ремонт двух участков дорог в Новгороде

Великий Новгород, 6 мая. Около 27 миллионов рублей направят на ремонт Колмовской развязки и участка дороги на Большой Московской улице в Великом Новгороде.

Аукцион на проведение ремонтных работ участка дороги на улице Большая Московская и Колмовской развязке между Большой Санкт-Петербургской улицей и мостом объявлен комитетом по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окружающей среды Новгорода на сайте госзакупок. Подрядчика по итогам конкурса объявят 24 мая текущего года.

Так, по условиям контракта, реконструкция должна быть завершена до 23 июля 2018 года с гарантийным сроком пять лет. На проведение ремонтных работ будет выделено более 27 миллионов рублей из областного бюджета.