Копия Эйфелевой башни появилась в Валдае

Новгород, 5 мая. В Соловьевском парке Валдая установили Эйфелеву башню, раскрашенную в триколор.

В Соловьевском парке Валдая появилась копия французской Эйфелевой башни. Только в отличии от оригинала, башня раскрашена в цвета российского флага, а сверху ее украшает герб России – двуглавый орел.

Высота башни составляет примерно восемь метров. Валдай получил копию известной башни в качестве подарка родному городу. Личность щедрого дарителя неизвестна.

Ранее в Новгороде сообщили о трех готовящихся выставках в КЦ «Диалог».

