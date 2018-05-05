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Копия Эйфелевой башни появилась в Валдае
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    Копия Эйфелевой башни появилась в Валдае

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    Копия Эйфелевой башни появилась в Валдае

    Новгород, 5 мая. В Соловьевском парке Валдая установили Эйфелеву башню, раскрашенную в триколор.

    В Соловьевском парке Валдая появилась копия французской Эйфелевой башни. Только в отличии от оригинала, башня раскрашена в цвета российского флага, а сверху ее украшает герб России – двуглавый орел.

    Высота башни составляет примерно восемь метров. Валдай получил копию известной башни в качестве подарка родному городу. Личность щедрого дарителя неизвестна. 

    Ранее в Новгороде сообщили о трех готовящихся выставках в КЦ «Диалог».
     

    Автор: Софья Куликова
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