В центре Новгорода пройдут сразу три выставки

Новгород, 5 мая. В культурном центре города пройдет выставка китайской керамики, покажут экспозицию картин Андрей Сазонова и «поющее полотно» из Литвы.

Новгородцы смогут посетить выставку китайской керамики «Нисин-тао» и ознакомиться с живописью КНДР «го-хуа». Керамика выполнена по древней технологии и отличающаяся особой твердостью.

Художественная экспозицию картин Андрей Сазонова на тему «Купеческий портрет» станет уже второй выставкой художника в «Диалоге». Первая выставка была посвящена теме народных песен и сказочных персонажей, в частности русалок.

И третья выставка работ вильнюсской художественной академии организована Генеральным консульством Литвы. Особое внимание привлекает «поющее полотно» при прикосновении к которому можно услышать национальную мелодию Литвы.

Все три выставки откроются одновременно 11 мая в 18.00 в КЦ «Диалог».

