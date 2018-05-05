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    В центре Новгорода пройдут сразу три выставки

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    В центре Новгорода пройдут сразу три выставки

    Новгород, 5 мая. В культурном центре города пройдет выставка китайской керамики, покажут экспозицию картин Андрей Сазонова и «поющее полотно» из Литвы.

    Новгородцы смогут посетить выставку китайской керамики «Нисин-тао» и ознакомиться с живописью КНДР «го-хуа». Керамика выполнена по древней технологии и отличающаяся особой твердостью.

    Художественная экспозицию картин Андрей Сазонова на тему «Купеческий портрет» станет уже второй выставкой художника в «Диалоге». Первая выставка была посвящена теме народных песен и сказочных персонажей, в частности русалок.

    И третья выставка работ вильнюсской художественной академии организована Генеральным консульством Литвы. Особое внимание привлекает «поющее полотно» при прикосновении к которому можно услышать национальную мелодию Литвы.

    Все три выставки откроются одновременно 11 мая в 18.00 в КЦ «Диалог».
     

    Автор: Софья Куликова
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