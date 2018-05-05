Пенсионный фонд рассказал новгородцам о новой системе поддержки инвалидов



Новгород, 5 мая. Единая информационная система «Федеральный реестр инвалидов» повысит эффективность работы с инвалидами.

В пенсионном фонде сообщили, что с помощью новой системы поддержки инвалиды смогут получать актуальную информацию о государственной поддержке, задавать вопросы сотрудникам фонда и делиться опытом. Также инвалиды смогут получать услуги фонда не выходя из дома.

Система является эффективным инструментом работы с инвалидами, будет удобна как инвалидам, так и работникам центра. Портал соберет информацию о пользователях с помощью электронного обмена, участнику не придется сталкиваться с бюрократией и подтверждать лично свою инвалидность.

Система «Федеральный реестр инвалидов» будет содержать необходимую информацию о медобеспечении и трудоустройстве граждан.

В пенсионном фоне внедряется система начисления пенсий и пособий на основании данных реестра. В «Федеральном реестре инвалидов» можно будет отслеживать информацию о вакансиях, квотах и других возможностях для инвалидов.