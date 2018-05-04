В Новгородской области назначен новый министр образования



Новгород, 4 мая. Павел Татаренко назначен на должность министра образования Новгородской области.

В рамках заседания правительства Новгородской области прошло официальное назначение Павла Татаренко на должность министра образования. Указ о назначении подписал губернатор региона Андрей Никитин.

В конкурсе на вакантную должность министра образование участвовали семь кандидатов. Победителем конкурса стал менеджер ПАО «Сбербанк» из города Санкт-Петербурга Павел Татаренко. Итоги конкурса были подведены марте текущего года.

Также Татаренко является победителем конкурса «Лидеры России», который проходил в 2018 году по указу президента России.

Действующий министр образования Новгородской области Павел Татернко родился в поселке Парфино Новгородской области является выпускников Новгородского университета. Назначенный министр заявил, что для него большая честь занимать должность министра образования нацелен развивать образовательную сферу в родном регионе.

