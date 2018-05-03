Число жертв на дорогах Новгорода резко выросло за майские праздники



Новгород, 3 мая. Восемь человек погибли в ДТП в период с 28 апреля по 2 мая. В начале мая резко возросло количество ДТП на дорогах Новгородской области.

Согласно ГИБДД по Новгородской области, за пять дней было зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий в области, в которых погибли восемь человек и 10 получили травмы.

Водитель без прав уснул за рулем Hyundai Solaris и съехал в кювет в деревне Харчевня Крестецкого района 28 апреля. Пострадали водитель и 23-летняя пассажирка, их доставили в областную больницу с травмами различной тяжести.

В тот же день на дороге Новгород — Луга перевернулся Nissan Navara. Водитель доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Такой же диагноз получил водитель ВАЗ-2111, врезавшийся в дерево на дороге в Старорусском районе.

ДТП с тремя жертвами произошло 29 апреля в Крестецком районе. Грузовик совершил наезд на стоящий автомобиль Volkswagen Polo. Легковушку отбросило на встречную полосу под колеса фуры. Погибли водитель и два пассажира Volkswagen.

На дороге Новгород – Луга насмерть сбит 59-летний мужчина. Он переход дорогу в неположенном месте и попал под колеса Kia Rio.

В результате ДТП в Новгородском районе погиб 23-летний пассажир Chery Tiggo. Водитель автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди автомобилем.

На трассе М-10 в Чудском районе в результате выезда фуры на встречную полосу погибли два пассажира и водитель Ford Kuga, двигавшиеся навстречу.

За минувшие выходные дни сотрудниками ГИБДД в регионе пресечено 2706 нарушения правил дорожного движения, в том числе задержаны 76 пьяных водителей.