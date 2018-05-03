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Финальный этап голосования за название электронного проездного стартовал в Новгороде
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    Финальный этап голосования за название электронного проездного стартовал в Новгороде

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    Финальный этап голосования за название электронного проездного стартовал в Новгороде

    Великий Новгород, 3 мая. Жителей Великого Новгорода приглашают принять участие в голосовании за название для электронного проездного билета.

    Как передает интернет-газета «Ваши новости» со ссылкой на данные, полученные в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области, к настоящему моменту отобраны три варианта названий для электронного проездного билета:
    «Береста», «Поехали!» и «Счастливый».

    Новгородцы смогут отдать свой голос за понравившийся вариант названия на сайте издания «53 Новости».

    Ранее сообщалось о том, что дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник в Великом Новгороде: иномарка наехала на школьника.

    Автор: Алексей Громов
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