Иномарка сбила школьника на тротуаре в Новгороде

Великий Новгород, 3 мая. Дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник в Великом Новгороде: иномарка наехала на школьника.

Как передает «Новгород.ру», автомобильное происшествие случилось 30 апреля в 16:30 часов на улице Октябрьская: 33-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля Mitsubishi Lancer, допустил наезд на 13-летнего мальчика, который шел по тротуару.

Сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили ребенка в медицинское учреждение с ушибами. Врачи осмотрели мальчика, после чего отпустили его домой. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.