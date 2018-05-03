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Иномарка сбила школьника на тротуаре в Новгороде
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    Иномарка сбила школьника на тротуаре в Новгороде

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    Иномарка сбила школьника на тротуаре в Новгороде

    Великий Новгород, 3 мая. Дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник в Великом Новгороде: иномарка наехала на школьника.

    Как передает «Новгород.ру», автомобильное происшествие случилось 30 апреля в 16:30 часов на улице Октябрьская: 33-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля Mitsubishi Lancer, допустил наезд на 13-летнего мальчика, который шел по тротуару.

    Сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили ребенка в медицинское учреждение с ушибами. Врачи осмотрели мальчика, после чего отпустили его домой. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

    Автор: Алексей Громов
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