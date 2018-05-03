Пожар в квартире произошел на улице Ильина в Новгороде

Великий Новгород, 3 мая. Чрезвычайное происшествие случилось накануне утром: загорелась квартира на улице Ильина в Новгороде.

Пожар произошел в квартире, расположенной на улице Ильина. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного спасателя около семи часов утра. Сотрудники МЧС незамедлительно прибыли на место инцидента. Пламя удалось ликвидировать через двадцать минут, передает «kolmovo.ru» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Главного управления МЧС России по Новгородской области.

К счастью, информации о пострадавших не поступало. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара.