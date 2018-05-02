Ежегодный конкурс «Я — звезда» пройдет в Новгороде

Великий Новгород, 2 мая. Больше 30 заявок подано на участие в конкурсе «Я — звезда», который пройдет в начале мая в Великом Новгороде.

Как передают «Невские Новости», 4 мая стартует конкурс «Я — звезда», в котором принимают участие и борются за главный приз танцевальные коллективы и исполнители.

Жюри выберет 12 лучших конкурсантов в рамках первого этапа, который пройдет 4, 11, 18 и 25 мая. Второй, финальный, этап запланирован на 9 мая. Победителя ждет денежный приз в размере 50 тысяч рублей и контракт с арт-группой отеля Park Inn by Radisson Великий Новгород.

В текущем году на участие в конкурсе подано уже 31 заявка не только из Великого Новгорода, но и из поселка Хвойная и Санкт-Петербурга.