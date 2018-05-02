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Около 580 млн рублей выделили на ремонт дорог в Новгороде
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    Около 580 млн рублей выделили на ремонт дорог в Новгороде

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    Около 580 млн рублей выделили на ремонт дорог в Новгороде

    Великий Новгород, 2 мая. Около 580 миллионов рублей на ремонт 53 дорог в Великом Новгороде.

    Соответствующий контракт будет подписан 4 мая с АО «СМУ-57». Планируется, что в регионе будут отремонтированы 53 дороги, на эти цели выделено 580 миллионов рублей.

    Ремонтные работы начнут до 15 июня. Так, восстановят тротуары на Большой Санкт-Петербургской улице и Большой Московской, на участках улиц Свободы, Зелинского и Сырковского шоссе.

    Напомним, в период с 3 по 8 мая состоится IV Международный турнир по флорболу UNIHOC RUSSIA CUP 2018 среди детей и юношей из России, Латвии, Финляндии, Швеции и Донецкой Народной Республики.

    Автор: Алексей Громов
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