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Около 1800 спортсменов примут участие в международном турнире по флорболу в Новгороде
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    Около 1800 спортсменов примут участие в международном турнире по флорболу в Новгороде

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    Около 1800 спортсменов примут участие в международном турнире по флорболу в Новгороде

    Великий Новгород, 2 мая. Международный турнир по флорболу пройдет в Великом Новгороде с 3 по 8 мая.

    Как передает с издание «ВНовгороде.ру», в период с 3 по 8 мая состоится IV Международный турнир по флорболу UNIHOC RUSSIA CUP 2018 среди детей и юношей из России, Латвии, Финляндии, Швеции и Донецкой Народной Республики.

    Так, в первенстве примут участие 79 команд в шести возрастных группах — это 1800 спортсменов. В свою очередь, в чемпионате от Новгородской области будут представлены четыре команды: «Металлург», «Пираньи», «ХК Боровичи» и «Виктория».

    Открытие соревнований запланировано на Центральной спортивной арене 3 мая в 13:00 часов дня.

    Автор: Алексей Громов
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