Движение транспорта парализовано на трассе М-10 в сторону Новгорода

Великий Новгород, 29 апреля. Многокилометровая пробка образовалась со вчерашнего вечера на автомобильной трассе М-10 в сторону Великого Новгорода от Чудова.

Как передают «53 новости», в воскресенье, 29 апреля, образовалась большая пробка на трассе М-10 в сторону Великого Новгорода от Чудова, длина которой составляет около 15 километров. Скорость движения составляет около десяти километров в час.

Причиной образования пробки стал ремонт моста в Трегубове, также сложившуюся ситуацию усложнила авария, которая произошла в районе деревни Большое Опочивало.

Ранее сообщалось о том, что аварийные работы парализовали движение автомобильного транспорта на трассе «Кола» в Ленобласти.