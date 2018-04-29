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Общество
Движение транспорта парализовано на трассе М-10 в сторону Новгорода
Общество
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    Движение транспорта парализовано на трассе М-10 в сторону Новгорода

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    Движение транспорта парализовано на трассе М-10 в сторону Новгорода

    Великий Новгород, 29 апреля. Многокилометровая пробка образовалась со вчерашнего вечера на автомобильной трассе М-10 в сторону Великого Новгорода от Чудова.

    Как передают «53 новости», в воскресенье, 29 апреля, образовалась большая пробка на трассе М-10 в сторону Великого Новгорода от Чудова, длина которой составляет около 15 километров. Скорость движения составляет около десяти километров в час.

    Причиной образования пробки стал ремонт моста в Трегубове, также сложившуюся ситуацию усложнила авария, которая произошла в районе деревни Большое Опочивало.

    Ранее сообщалось о том, что аварийные работы парализовали движение автомобильного транспорта на трассе «Кола» в Ленобласти.

    Автор: Алексей Громов
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