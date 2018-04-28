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Тело младенца обнаружили в реке Новгородской области
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    Тело младенца обнаружили в реке Новгородской области

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    Тело младенца обнаружили в реке Новгородской области

    Великий Новгород, 28 апреля. Следственный комитет разбирается в обстоятельствах гибели новорожденного мальчика, тело которого нашли в реке Новгородской области.

    Как передает «Новгород.ру», в четверг, 26 апреля, тело новорожденного мальчика обнаружили в Малой Вишере. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «убийство матерью новорожденного ребенка».

    «В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новгородской области.

    Автор: Алексей Громов
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