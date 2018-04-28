Тело младенца обнаружили в реке Новгородской области

Великий Новгород, 28 апреля. Следственный комитет разбирается в обстоятельствах гибели новорожденного мальчика, тело которого нашли в реке Новгородской области.

Как передает «Новгород.ру», в четверг, 26 апреля, тело новорожденного мальчика обнаружили в Малой Вишере. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «убийство матерью новорожденного ребенка».