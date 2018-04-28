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Стало известно, когда заработают фонтаны в Новгороде
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    Стало известно, когда заработают фонтаны в Новгороде

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    Стало известно, когда заработают фонтаны в Новгороде

    Великий Новгород, 28 апреля. Власти Великого Новгорода сообщили о том, что с завтрашнего дня до поздней осени начнут работать фонтаны.

    Соответствующую информацию передает сетевое издание «Генплан Великого Новгорода», в воскресенье, 29 апреля, в Великом Новгороде включат фонтаны, обслуживанием которых занимается муниципальное предприятие «Новгородский водоканал».

    Так, начнут работать четыре фонтана: «Садко» и «Шалунья», «Малый», расположенный в Кремлёвском парке; «Ганзейский», который находится на Ярославовом Дворище; «Старый фонтан», он расположен недалеко от стелы «Город воинской славы» на Людогощей улице.

    Автор: Алексей Громов
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