Стало известно, когда заработают фонтаны в Новгороде

Великий Новгород, 28 апреля. Власти Великого Новгорода сообщили о том, что с завтрашнего дня до поздней осени начнут работать фонтаны.

Соответствующую информацию передает сетевое издание «Генплан Великого Новгорода», в воскресенье, 29 апреля, в Великом Новгороде включат фонтаны, обслуживанием которых занимается муниципальное предприятие «Новгородский водоканал».

Так, начнут работать четыре фонтана: «Садко» и «Шалунья», «Малый», расположенный в Кремлёвском парке; «Ганзейский», который находится на Ярославовом Дворище; «Старый фонтан», он расположен недалеко от стелы «Город воинской славы» на Людогощей улице.