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Около 38 миллионов рублей направят на ямочный ремонт дорог в Новгороде
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    Около 38 миллионов рублей направят на ямочный ремонт дорог в Новгороде

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    Около 38 миллионов рублей направят на ямочный ремонт дорог в Новгороде

    Великий Новгород, 25 апреля. Ямочный ремонт дорог выполнят в Великом Новгороде до конца 2018 года, стоимость работ составляет 38 миллионов рублей.

    Как передает информационное агентство «Великий Новгород.ру» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе городской администрации, АО «СМУ-57» выполнит ямочный ремонт в соответствии с муниципальным контрактом на содержание автомобильных дорог.

    Так, около 38 миллионов рублей направят на ямочный ремонт, соответствующий контракт будет подписан в начале мая текущего года. Средства выделят из городского и областного бюджетов. Планируется, что работы будут выполнены до 31 декабря текущего года.

    Автор: Алексей Громов
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