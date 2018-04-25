Около 38 миллионов рублей направят на ямочный ремонт дорог в Новгороде

Великий Новгород, 25 апреля. Ямочный ремонт дорог выполнят в Великом Новгороде до конца 2018 года, стоимость работ составляет 38 миллионов рублей.

Как передает информационное агентство «Великий Новгород.ру» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе городской администрации, АО «СМУ-57» выполнит ямочный ремонт в соответствии с муниципальным контрактом на содержание автомобильных дорог.

Так, около 38 миллионов рублей направят на ямочный ремонт, соответствующий контракт будет подписан в начале мая текущего года. Средства выделят из городского и областного бюджетов. Планируется, что работы будут выполнены до 31 декабря текущего года.