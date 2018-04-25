Электронную систему оплаты проезда в автобусах введут в Новгороде

Великий Новгород, 25 апреля. Власти Великого Новгорода планируют внедрить электронную систему оплаты проезда в автобусах до конца 2018 года.

Как передает «Новгород.ру», в настоящее время региональным министерством транспорта объявлен конкурс на лучшее название для электронного проездного билета. Так, горожане смогут прислать свои варианты в период с 24 апреля по 1 мая. Электронная система оплаты позволит сэкономить время и контролировать число пассажиров.