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Электронную систему оплаты проезда в автобусах введут в Новгороде
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    Электронную систему оплаты проезда в автобусах введут в Новгороде

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    Электронную систему оплаты проезда в автобусах введут в Новгороде

    Великий Новгород, 25 апреля. Власти Великого Новгорода планируют внедрить электронную систему оплаты проезда в автобусах до конца 2018 года.

    Как передает «Новгород.ру», в настоящее время региональным министерством транспорта объявлен конкурс на лучшее название для электронного проездного билета. Так, горожане смогут прислать свои варианты в период с 24 апреля по 1 мая. Электронная система оплаты позволит сэкономить время и контролировать число пассажиров.

    «В автобусе не нужно будет пересчитывать деньги, ждать сдачу, достаточно приложить карту к терминалу. Также система поможет перевозчикам корректировать маршруты с учетом пассажиропотока. Все операции будут прозрачными для контролирующих органов», — цитирует изхдание пресс-центр областного правительства.

    Автор: Алексей Громов
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