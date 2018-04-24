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Стало известно, какие дороги и тротуары отремонтируют в Новгороде в 2018 году
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    Стало известно, какие дороги и тротуары отремонтируют в Новгороде в 2018 году

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    Стало известно, какие дороги и тротуары отремонтируют в Новгороде в 2018 году

    Великий Новгород, 24 апреля. Около 50 улиц и переулков планируют отремонтировать в текущем сезоне в Великом Новгороде.

    Как передает сетевое издание «ВНовгороде.ру», в первую очередь отремонтируют Большую Московскую от Студенческой до Державина, большую Санкт-Петербургскую от Колмовской развязки до Радищева, Державина от Хутынской до улицы 20 января, Орловскую, Предтеченскую, Троицкую улицы.

    Планируется, что ремонты пройдут после майских праздников, подрядчиками стали новгородские компании «СМУ-57» и «Трест-2». Мэр города отметил:

    «Ещё одна наша компания, «Трэксервис», которая выкупила производство «Штрабага», в Великом Новгороде в этот раз работать, видимо, не будет. Они будут ремонтировать дорогу на Хутынь».

    Автор: Алексей Громов
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