Стало известно, какие дороги и тротуары отремонтируют в Новгороде в 2018 году

Великий Новгород, 24 апреля. Около 50 улиц и переулков планируют отремонтировать в текущем сезоне в Великом Новгороде.

Как передает сетевое издание «ВНовгороде.ру», в первую очередь отремонтируют Большую Московскую от Студенческой до Державина, большую Санкт-Петербургскую от Колмовской развязки до Радищева, Державина от Хутынской до улицы 20 января, Орловскую, Предтеченскую, Троицкую улицы.

Планируется, что ремонты пройдут после майских праздников, подрядчиками стали новгородские компании «СМУ-57» и «Трест-2». Мэр города отметил: