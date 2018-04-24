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Режим ЧС ввели в Новгородской области для ликвидации последствий паводка
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    Режим ЧС ввели в Новгородской области для ликвидации последствий паводка

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    Режим ЧС ввели в Новгородской области для ликвидации последствий паводка

    Великий Новгород, 24 апреля. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Новгородской области из-за паводка.

    Как передает ТАСС, глава региона Андрей Никитин ввел режим чрезвычайной ситуации на территории области для того, чтобы мобилизовать силы экстренных служб для ликвидации последствий паводка.

    «Сегодня я подпишу решение о введении чрезвычайно ситуации на ближайшие несколько дней для того, чтобы максимально синхронизировать работу региональных служб и муниципальных по окончательной ликвидации последствий паводка», — сказал Никитин.

    Так, в пяти населенных пунктах региона подтоплено 209 приусадебных участков и 11 домов. Отметим, что в Крестецком районе двоих человек эвакуировали.

    Автор: Алексей Громов
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