Режим ЧС ввели в Новгородской области для ликвидации последствий паводка

Великий Новгород, 24 апреля. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Новгородской области из-за паводка.

Как передает ТАСС, глава региона Андрей Никитин ввел режим чрезвычайной ситуации на территории области для того, чтобы мобилизовать силы экстренных служб для ликвидации последствий паводка.

«Сегодня я подпишу решение о введении чрезвычайно ситуации на ближайшие несколько дней для того, чтобы максимально синхронизировать работу региональных служб и муниципальных по окончательной ликвидации последствий паводка», — сказал Никитин.

Так, в пяти населенных пунктах региона подтоплено 209 приусадебных участков и 11 домов. Отметим, что в Крестецком районе двоих человек эвакуировали.