В районе Новгородской области введут режим ЧС‍

Великий Новгород, 21 апреля. Уровень воды в деревне Меглецы в Мошенском районе Новгородской области достиг критической отметки: в районе будет введен режим ЧС.

Как передает интернет-газета «Ваши новости», глава Мошенского района Алексей Кондратьев, заявил о введении в районе режима чрезвычайной ситуации, так как уровень воды в реке Уверь приближается к критическому, в зоне подтопления оказались несколько жилых домов и здание Мошенского дома-интерната для престарелых и инвалидов.Также опасность подтопления есть и в деревне Пилигино.

Синоптики прогнозируют, что сегодня, 21 апреля, в районе ожидаются осадки в виде дождя, что, конечно, может усугубить сложившуюся ситуацию.