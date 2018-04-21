Меню
Общество
В районе Новгородской области введут режим ЧС‍
Экономика
Новак ответил Трампу на обвинения в искусственном завышении мировых цен на нефть
Следующая новость
Загрузка...

    В районе Новгородской области введут режим ЧС‍

    104

    В районе Новгородской области введут режим ЧС

    Великий Новгород, 21 апреля. Уровень воды в деревне Меглецы в Мошенском районе Новгородской области достиг критической отметки: в районе будет введен режим ЧС.

    Как передает интернет-газета «Ваши новости», глава Мошенского района Алексей Кондратьев, заявил о введении в районе режима чрезвычайной ситуации, так как уровень воды в реке Уверь приближается к критическому, в зоне подтопления оказались несколько жилых домов и здание Мошенского дома-интерната для престарелых и инвалидов.Также опасность подтопления есть и в деревне Пилигино.

    Синоптики прогнозируют, что сегодня, 21 апреля, в районе ожидаются осадки в виде дождя, что, конечно, может усугубить сложившуюся ситуацию.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Точка невозврата пройдена: Киев признал существующие реалии, Крым — это Россия

    Точка невозврата пройдена: Киев признал существующие реалии, Крым — это Россия

    11:05   21 Апреля 2018
    2897
    На Украине признали невозможность возвращения Крыма

    На Украине признали невозможность возвращения Крыма

    8:02   21 Апреля 2018
    41246
    Путин поблагодарил Рауля Кастро за укрепление партнерства России и Кубы

    Путин поблагодарил Рауля Кастро за укрепление партнерства России и Кубы

    22:03   20 Апреля 2018
    2850
    Американские демократы подали в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks

    Американские демократы подали в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks

    19:01   20 Апреля 2018
    7933