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Женщина пострадала в ДТП с иномарками в Новгороде
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    Женщина пострадала в ДТП с иномарками в Новгороде

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    Женщина пострадала в ДТП с иномарками в Новгороде

    Великий Новгород, 20 апреля. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок произошло вчера в Великом Новгороде.

    Как передает интернет-газета «Ваши новости», автомобильная авария произошла в четверг, 19 апреля, на Лужском шоссе около семи часов утра: 64-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля Opel Astra, допустил столкновение с машиной марки Hyundai Elantra.

    Сотрудники скорой помощи госпитализировали 45-летнюю пассажирку автомобиля Hyundai в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившейся аварии.

    Автор: Алексей Громов
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