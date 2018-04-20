Женщина пострадала в ДТП с иномарками в Новгороде

Великий Новгород, 20 апреля. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок произошло вчера в Великом Новгороде.

Как передает интернет-газета «Ваши новости», автомобильная авария произошла в четверг, 19 апреля, на Лужском шоссе около семи часов утра: 64-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля Opel Astra, допустил столкновение с машиной марки Hyundai Elantra.

Сотрудники скорой помощи госпитализировали 45-летнюю пассажирку автомобиля Hyundai в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившейся аварии.