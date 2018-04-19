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Новгородец получит грант от фонда «Сколково» на разработку протеза  руки
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    Новгородец получит грант от фонда «Сколково» на разработку протеза  руки

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    Новгородец получит грант

    Санкт-Петербург, 19 апреля. Победителем регионального этапа Open Innovations Startup Tour стал житель Новгорода Станислав Муравьев. Он получит грант в размере 300 тысяч рублей от фонда «Сколково» на реализацию проекта модульного бионического протеза руки.

    Региональный этап конкурса инновационных проектов прошел 18 апреля в Новгороде. Первое место в треке биомедицинских технологий получил проект модульного бионического протеза руки. Проект разработал глава отдела инновационных технологий НПО «КВАНТ» Станислав Муравьев. За победу в региональном этапе он получит грант от фонда «Сколково» в размере 300 тысяч рублей. 

    Как сообщает пресс-центр правительства Новогородской области, призером в треке биомедицинских технологий стал новгородец Даниил Лосев, получивший третье место за разработку направленного транспорта антибактериальных и рентгенконтрастных препаратов в очаг инфекции при помощи клеточных контейнеров-лейкоцитов.

     Большинству проектов требуется менторство и дополнительная экспертная работа в области модели построения бизнеса и оценки рынка, в чем им смогли помочь эксперты Фонда «Сколково», — отметил вице-президент, исполнительный директор Кластера биологических и медицинских технологий Фонда «Сколково» Руслан Камалов. 

    Также разработчики, занявшие почетные места на региональном этапе в Новгороде, примут участие в полуфинале конкурса технологических разработок Startup Village

    Напомним, что всероссийский проект для стартап-команд Open Innovations Startup Tour проходил в Великом Новгороде 17-18 апреля при поддержке фонда «Сколково». 
     

    Автор: Софья Куликова
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