Новгородец получит грант от фонда «Сколково» на разработку протеза  руки

Санкт-Петербург, 19 апреля. Победителем регионального этапа Open Innovations Startup Tour стал житель Новгорода Станислав Муравьев. Он получит грант в размере 300 тысяч рублей от фонда «Сколково» на реализацию проекта модульного бионического протеза руки.

Региональный этап конкурса инновационных проектов прошел 18 апреля в Новгороде. Первое место в треке биомедицинских технологий получил проект модульного бионического протеза руки. Проект разработал глава отдела инновационных технологий НПО «КВАНТ» Станислав Муравьев. За победу в региональном этапе он получит грант от фонда «Сколково» в размере 300 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-центр правительства Новогородской области, призером в треке биомедицинских технологий стал новгородец Даниил Лосев, получивший третье место за разработку направленного транспорта антибактериальных и рентгенконтрастных препаратов в очаг инфекции при помощи клеточных контейнеров-лейкоцитов.

Большинству проектов требуется менторство и дополнительная экспертная работа в области модели построения бизнеса и оценки рынка, в чем им смогли помочь эксперты Фонда «Сколково», — отметил вице-президент, исполнительный директор Кластера биологических и медицинских технологий Фонда «Сколково» Руслан Камалов.

Также разработчики, занявшие почетные места на региональном этапе в Новгороде, примут участие в полуфинале конкурса технологических разработок Startup Village.

Напомним, что всероссийский проект для стартап-команд Open Innovations Startup Tour проходил в Великом Новгороде 17-18 апреля при поддержке фонда «Сколково».

