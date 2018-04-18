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Футболисты сборной России раздадут автографы в Великом Новгороде
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    Футболисты сборной России раздадут автографы в Великом Новгороде

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    Футболисты сборной России приедут в Великий Новгород

    Великий Новгород, 18 апреля. Экс-футболисты сборной России посетят мероприятие на стадионе «Электрон» в Новгороде 27 апреля. А на следующий день проведут автограф-сессию для болельщиков.

    На стадионе «Электрон» 27 апреля бывшие звезды российской сборной Евгений Алдонин, Дмитрий Булыкин, Дмитрий Сенников и Олег Корнаухов проведут мастер-классы для детей. Футболисты примут участие в Церемонии награждения «Кубка Чемпионов» МРО «Северо-Запад», а в ходе презентации коллекции ФИФА пройдет автограф-сессия футболистов, сообщают «Ваши новости».

    Автор: Алексей Громов
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