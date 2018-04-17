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Финальный этап Open Innovations Startup Tour проходит в Новгороде
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    Финальный этап Open Innovations Startup Tour проходит в Новгороде

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    Финальный этап Open Innovations Startup Tour проходит в Новгороде

    Великий Новгород, 17 апреля. Школьники и студенты, представители власти и бизнесмены принимают участие в Open Innovation Startup Tour в Великом Новгороде.

    Около тысячи участников зарегистрировались на масштабное мероприятие по поиску перспективных инновационных проектов и развитию компетенций начинающих стартап-команд под названием Open Innovation Startup Tour, передает «Новгород.ру» со ссылкой на данные, полученные в пресс-центре правительства области.

    Организатором мероприятия выступает Фонд «Сколково» при содействии других национальных институтов развития. В финале будут представлены 30 лучших проектов.

    Глава Новгородской области Андрей Никитин поздравил участников финального этапа Open Innovations Startup Tour 2018 и подчеркнул уникальность представленных инновационных проектов. Особенными из которых стали онлайн-система, которая позволяет вести учет энергоресурсов, ЖКХ, цифровая 3D-модель области для контроля строительства, инфраструктуры и землепользования, подчеркивают «Невские Новости».

    Автор: Алексей Громов
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