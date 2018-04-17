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Пенсионер на скутере попал под колеса легковушки в Новгородской области
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    Пенсионер на скутере попал под колеса легковушки в Новгородской области

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    Пенсионер на скутере попал под колеса легковушки в Новгородской области

    Великий Новгород, 17 апреля. Дорожно-транспортное происшествие с участием пенсионера произошло в Новгородской области: водитель на отечественном авто сбил пенсионера на скутере.

    Автомобильная авария произошла в понедельник, 16 апреля, около 14:35 часов в Маловишерском районе на 62 километре дороги Спасская Полисть — Малая Вишера — Любытино — Боровичи, передают местные новостные издания.

    Автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился 25-летний водитель, допустил наезд на 65-летнего мужчину на скутере «Мотолэнд VXR5». Пенсионер получил ушиб головного мозга. Сотрудники скорой помощи незамедлительно госпитализировали пострадавшего в медицинское учреждение.

    Автор: Алексей Громов
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