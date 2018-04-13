Эко-прогулка в честь Дня экологических знаний пройдет в Новгороде
Великий Новгород, 13 апреля. Эко-прогулка в честь Дня экологических знаний пройдет в Великом Новгороде.
Активисты движения «Добрый Новгород» проведут эко-прогулку 15 апреля с с 12:00 до 14:00 часов во всемирный День Экологических знаний, передает сетевое издание «ВНовгороде.ру». В рамках мероприятия ребята расскажут местным жителям об экологических проблемах и их решении.
«По ходу прогулки костюмированные персонажи будут привлекать внимание и обыгрывать эко-проблемы. А ещё мы будем дарить новгородцам шарики с эконадписями и сувениры-украшения из пластика, чтобы люди видели, как использовать обычную бутылку заново, — рассказала организатор прогулки и создатель «Доброго Новгорода» Анна Кукушкина.