Эко-прогулка в честь Дня экологических знаний пройдет в Новгороде

Великий Новгород, 13 апреля. Эко-прогулка в честь Дня экологических знаний пройдет в Великом Новгороде.

Активисты движения «Добрый Новгород» проведут эко-прогулку 15 апреля с с 12:00 до 14:00 часов во всемирный День Экологических знаний, передает сетевое издание «ВНовгороде.ру». В рамках мероприятия ребята расскажут местным жителям об экологических проблемах и их решении.