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Эко-прогулка в честь Дня экологических знаний пройдет в Новгороде
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    Эко-прогулка в честь Дня экологических знаний пройдет в Новгороде

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    Эко-прогулка в честь Дня экологических знаний пройдет в Новгороде

    Великий Новгород, 13 апреля. Эко-прогулка в честь Дня экологических знаний пройдет в Великом Новгороде.

    Активисты движения «Добрый Новгород» проведут эко-прогулку 15 апреля с с 12:00 до 14:00 часов во всемирный День Экологических знаний, передает сетевое издание «ВНовгороде.ру». В рамках мероприятия ребята расскажут местным жителям об экологических проблемах и их решении.

    «По ходу прогулки костюмированные персонажи будут привлекать внимание и обыгрывать эко-проблемы. А ещё мы будем дарить новгородцам шарики с эконадписями и сувениры-украшения из пластика, чтобы люди видели, как использовать обычную бутылку заново, — рассказала организатор прогулки и создатель «Доброго Новгорода» Анна Кукушкина.

    Автор: Алексей Громов
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