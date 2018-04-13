Два человека пострадали в ДТП на трассе Великий Новгород — Псков

Великий Новгород, 13 апреля. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Новгородской области: отечественное авто влетело в световую опору.

Как передает «Новгород.ру», автомобильная авария случилась в 20:50 на автодороге Р56 Великий Новгород — Псков в Шимском районе: 34-летняя женщина за рулем автомобиля марки LADA Samara не справилась с управлением и влетела в световую опору. Травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажир, 17-летняя девушка.

Сотрудники скорой помощи доставили пострадавших в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося ДТП.