Новгородская молодежь проведет сеанс связи с МКС в День космонавтики

Великий Новгород, 12 апреля. Сеанс телефонной связи с пилотами МКС состоится сегодня в День космонавтики в Великом Новгороде.

Как передает информационное агентство «Великий Новгород.ру», в четыре часа дня в четверг, 12 апреля, в конференц-зале Центральной спортивной арены состоится мероприятие, посвященное Дню космонавтики: будет организован сеанс телефонной связи с пилотами МКС.

Около 30 учеников, студенты и активисты молодежных движений Новгородской области примут участие в разговоре.

Отметим, что подобный сеанс связи прошел в регионе в начале месяца в честь 76-летия подвига известного советского летчика Алексея Маресьева.