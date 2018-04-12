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Новгородская молодежь проведет сеанс связи с МКС в День космонавтики
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    Новгородская молодежь проведет сеанс связи с МКС в День космонавтики

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    Новгородская молодежь проведет сеанс связи с МКС в День космонавтики

    Великий Новгород, 12 апреля. Сеанс телефонной связи с пилотами МКС состоится сегодня в День космонавтики в Великом Новгороде.

    Как передает информационное агентство «Великий Новгород.ру», в четыре часа дня в четверг, 12 апреля, в конференц-зале Центральной спортивной арены состоится мероприятие, посвященное Дню космонавтики: будет организован сеанс телефонной связи с пилотами МКС.

    Около 30 учеников, студенты и активисты молодежных движений Новгородской области примут участие в разговоре.

    Отметим, что подобный сеанс связи прошел в регионе в начале месяца в честь 76-летия подвига известного советского летчика Алексея Маресьева.

    Автор: Алексей Громов
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