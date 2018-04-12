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Двухлетняя девочка пострадала при столкновении двух иномарок в Псковской области
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    Двухлетняя девочка пострадала при столкновении двух иномарок в Псковской области

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    Двухлетняя девочка пострадала при столкновении двух иномарок в Псковской области

    Псков, 12 апреля. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок произошло вчера в Себеже, пострадал двухлетний ребенок.

    Как передает «Псковское агентство информации» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, автомобильная авария произошла в среду, 11 апреля, в пять часов вечера на улице Марго: Volkswagen Golf протаранил Volkswagen Multivan.

    Двухлетняя девочка, находившаяся в детском удерживающем устройстве, получила ушиб, госпитализация ребенку не понадобилась. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося ДТП.

    Автор: Алексей Громов
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