Двухлетняя девочка пострадала при столкновении двух иномарок в Псковской области

Псков, 12 апреля. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок произошло вчера в Себеже, пострадал двухлетний ребенок.

Как передает «Псковское агентство информации» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, автомобильная авария произошла в среду, 11 апреля, в пять часов вечера на улице Марго: Volkswagen Golf протаранил Volkswagen Multivan.

Двухлетняя девочка, находившаяся в детском удерживающем устройстве, получила ушиб, госпитализация ребенку не понадобилась. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося ДТП.