В Новгороде отремонтировали детскую областную больницу
Великий Новгород, 12 апреля. Ремонт двух отделений завершили в Новгородской детской областной больнице.
Как передает «ИА REGNUM», заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева посетила в среду, 11 апреля, Новгородскую детскую областную больницу. Главный врач больницы Сергей Якунин подчеркнул, что учреждение готово к работе.
Отметим, что ремонт больницы осуществлялся за счёт средств резервного фонда президента Российской Федерации, было направлено 16,8 миллионов рублей.
«Проведённый ремонт — замечательный пример правильного взаимодействия региональных и федеральных властей.Своевременное получение средств и жесткий контроль позволил сделать хорошие, добрые дела. Врачам приятнее работать в таких условиях и детям будет легче выздоравливать», — сообщила Любовь Совершаева.