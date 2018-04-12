В Новгороде отремонтировали детскую областную больницу

Великий Новгород, 12 апреля. Ремонт двух отделений завершили в Новгородской детской областной больнице.

Как передает «ИА REGNUM», заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева посетила в среду, 11 апреля, Новгородскую детскую областную больницу. Главный врач больницы Сергей Якунин подчеркнул, что учреждение готово к работе.

Отметим, что ремонт больницы осуществлялся за счёт средств резервного фонда президента Российской Федерации, было направлено 16,8 миллионов рублей.