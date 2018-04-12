Меню
Общество
В Новгороде отремонтировали детскую областную больницу
Общество
Сын английского писателя Толкина выпустит новую книгу о Средиземье
Следующая новость
Загрузка...

    В Новгороде отремонтировали детскую областную больницу

    99

    В Новгороде отремонтировали детскую областную больницу

    Великий Новгород, 12 апреля. Ремонт двух отделений завершили в Новгородской детской областной больнице.

    Как передает «ИА REGNUM», заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева посетила в среду, 11 апреля, Новгородскую детскую областную больницу. Главный врач больницы Сергей Якунин подчеркнул, что учреждение готово к работе.

    Отметим, что ремонт больницы осуществлялся за счёт средств резервного фонда президента Российской Федерации, было направлено 16,8 миллионов рублей.

    «Проведённый ремонт — замечательный пример правильного взаимодействия региональных и федеральных властей.Своевременное получение средств и жесткий контроль позволил сделать хорошие, добрые дела. Врачам приятнее работать в таких условиях и детям будет легче выздоравливать», — сообщила Любовь Совершаева.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    Глава МИД Нагорного Карабаха: Признание независимости Арцаха — лишь вопрос времени

    10:40   12 Апреля 2018
    136
    Космос и Россия — понятия неразделимые: ветераны космоса поздравили россиян с Днем космонавтики

    Космос и Россия — понятия неразделимые: ветераны космоса поздравили россиян с Днем космонавтики

    10:20   12 Апреля 2018
    179
    Сирия: Восточная Гута перешла под контроль САА

    Сирия: Восточная Гута перешла под контроль САА

    5:15   12 Апреля 2018
    3458
    Российские боевые корабли вышли из Тартуса для отражения возможного удара США по Сирии

    Российские боевые корабли вышли из Тартуса для отражения возможного удара США по Сирии

    2:02   12 Апреля 2018
    14283