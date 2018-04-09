Тело пропавшего рыбака обнаружили в озере в Новгородской области

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Великий Новгород, 9 апреля. Спасатели обнаружили в озере Ильмень в Новгородской области тело пропавшего рыбака-велосипедиста.

Как передает сетевое издание «ВНовгороде.ру» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе областного ГУ МЧС, водолазы «Облводообъекта» обнаружили в озере Ильмень тело пропавшего рыбака.

По предварительным данным, рыбак утонул, провалившись под лёд. В районе Береговых Морин были обнаружены его личные вещи и велосипед. Отметим, что Напомним, выходить на лед озера Ильмень категорически запрещено со 2 апреля.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок произошло в Великом Новгороде, два человека получили травмы.

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