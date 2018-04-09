Два подростка пострадали в ДТП в Великом Новгороде

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Великий Новгород, 9 апреля. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок произошло в Великом Новгороде, два человека получили травмы.

Автомобильная авария случилась в минувшую пятницу в шесть часов вечера: 43-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля Lada Granta, не предоставила преимущество Volkswagen Polo, что привело к ДТП.

Сотрудники скорой помощи незамедлительно прибыли на место аварии и доставили в медицинское учреждение 13-летнего мальчика, который находился в Lada, а также 23-летний водитель Volkswagen. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившейся аварии.

Также ДТП произошло на улице Кочетова: 45-летний водитель Lada Kalina столкнулся с Volkswagen Polo, 17-летняя пассажирка отечественного авто получила травмы.

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