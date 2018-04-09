Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Происшествия
Два подростка пострадали в ДТП в Великом Новгороде
Политика
«Я действую только по воле своего сердца»: Виктория Скрипаль рассказала, что ее связывает с Кремлем
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Два подростка пострадали в ДТП в Великом Новгороде

    15:40  9 Апреля 2018
    94

    Два подростка пострадали в ДТП в Великом Новгороде

    Великий Новгород, 9 апреля. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок произошло в Великом Новгороде, два человека получили травмы.

    Автомобильная авария случилась в минувшую пятницу в шесть часов вечера: 43-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля Lada Granta, не предоставила преимущество Volkswagen Polo, что привело к ДТП.

    Сотрудники скорой помощи незамедлительно прибыли на место аварии и доставили в медицинское учреждение 13-летнего мальчика, который находился в Lada, а также 23-летний водитель Volkswagen. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившейся аварии.

    Также ДТП произошло на улице Кочетова: 45-летний водитель Lada Kalina столкнулся с Volkswagen Polo, 17-летняя пассажирка отечественного авто получила травмы.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #авария #новгород
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      «Клоунское правосудие»: экипаж сейнера «Норд» второй раз не выпустили с территории Украины

      16:16 9 Апреля 2018 248
      Читать
      16:03
      Сегодня

      Это оскорбление: полковник запаса ФСБ отреагировал на новый поворот в деле Скрипалей анекдотом
      15:21
      Сегодня

      Украина на пороховой бочке: в Совфеде отреагировали на обращение Порошенко к ФРГ по газу
      15:11
      Сегодня

      Реестр вкладчиков потребует от ЦБ полтора года и $5 млн 
      14:04
      Сегодня

      Медведев поручил проработать вопрос об ответных мерах России на санкции США
      10:55
      Сегодня

      Остудим их пыл: в Совфеде рассказали об ответе России на санкции США

      Ледокол «Невская застава» ломает лед на Неве. ФАН-ТВ

      20:48 6 Апреля 2018 7715

      Заявление ООН: В 2017 году в мире произошло 11 тысяч терактов. ФАН-ТВ

      19:10 6 Апреля 2018
      1010

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22 6 Апреля 2018
      20442

      Город безопасности для детей «ТачкиГрад» открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

      10:39 6 Апреля 2018
      939

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018
      4154
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      «Ситуация анализируется»: Россия готовит ответ на новые санкции США

      «Ситуация анализируется»: Россия готовит ответ на новые санкции США

      14:22   9 Апреля 2018
      6542
      Европа отказывается от газотранспортной системы Украины

      Европа отказывается от газотранспортной системы Украины

      11:21   9 Апреля 2018
      54906
      Удар по сирийскому аэродрому Т-4 в Хомсе нанесли ВВС Израиля — Минобороны РФ

      Удар по сирийскому аэродрому Т-4 в Хомсе нанесли ВВС Израиля — Минобороны РФ

      10:12   9 Апреля 2018
      7322
      Сирия: стали известны первые подробности ракетного удара по авиабазе Т-4

      Сирия: стали известны первые подробности ракетного удара по авиабазе Т-4

      8:24   9 Апреля 2018
      50281