Глава Новгородской области приехал на место пожара, унесшего жизни пяти человек
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Великий Новгород, 9 апреля. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин посетил деревню Волотово, где при пожаре погибли пять человек.
Как передают «53 новости», глава Новгородской области Андрей Никитин приехал в деревню Волотово Новгородского района, где произошел серьезный пожар, во время которого погибли пять человек. Пользователь социальной сети разместил фотографию, на которой можно увидеть Андрея Никитина, в группе «ЧП 53 Великий Новгород. Новости».
Отметим, что в поездке главу области сопровождали заместитель руководителя администрации губернатора Новгородской области Игорь Верходанов и представители МЧС.
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