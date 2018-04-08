Полумарафон «Мстинские пороги» пройдет в Новгородской области

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Великий Новгород, 8 апреля. Жителей Новгородской области приглашают принять участие в полумарафоне «Мстинские пороги».

Как передает сетевое издание «ВНовгороде.ру», 1 мая в Боровичах пройдет 11-ый полумарафон под названием «Мстинские пороги» на пяти дистанциях для разных возрастных групп.

Заявки на участие в соревнованиях могут подать все желающие в возрасте от шести лет до 29 апреля. Организатором полумарафона выступил Юрий Галяев.

«Мы хотим сделать центр Боровичей пешеходным хотя бы на время. Возможность побегать, прокатиться на роликах или велосипедах по набережной, старинной Екатерининской улице сделает наш город привлекательным для жизни горожан и туристов», — подчеркивает Юрий Галяев.

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