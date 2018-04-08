Пять человек погибли при пожаре в Новгородской области

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Великий Новгород, 8 апреля. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось в Новгородской области: загорелся жилой дом, пять человек погибли.

Как передает «Инфореактор» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе регионального управления МЧС России, крупный пожар случился в жилом доме в поселке Волотово в Нижегородской области. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного спасателя около 03:06 часов в ночь на 8 апреля.

Огнеборцы незамедлительно выехали на место ЧП, однако к моменту прибытия здание было полностью охвачено пламенем. Известно, что при пожаре погибли пять человек, среди них — двухлетний ребенок. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара.

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