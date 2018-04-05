Житель Новгорода предстанет перед судом за совершенное 15 лет назад заказное убийство

В закладки

Великий Новгород, 5 апреля. Материалы уголовного дела в отношении жителя Великого Новгорода, совершившего убийство, в ближайшее время будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

Как передают «Невские Новости», убийство было совершено задержанным в августе 2002 года: 48-летний мужчина получил от жителя Боровичей две тысячи долларов за убийство знакомого заказчика.

Задержанный мужчина выстрелил в потерпевшего из пистолета в Боровичах. В 2017 году сотрудники правоохранительных органов установили личности причастных к преступлению. Подозреваемый мужчина полностью признал свою вину. Материалы уголовного дела в ближайшее время направят в Боровичский районный суд для рассмотрения по существу.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.