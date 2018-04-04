Женщина погибла при пожаре в частном доме в Новгородской области

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Великий Новгород, 4 апреля. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось в Боровичах Новгородской области: женщина погибла при пожаре в частном жилом доме.

Как передает пресс-служба регионального управления МЧС России, сообщение о возгорании частного жилого дома на Мстинской улице поступило на пульт спасателей около 16:15 часов дня.

Огнеборцы незамедлительно прибыли на место ЧП, пламя удалось полностью ликвидировать в 19:11 часов вечера. После того, как пожар был потушен, пожарные обнаружили в доме тело женщины. Также пострадал мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара.

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