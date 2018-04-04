Инспекторы ГИБДД задержали двоих водителей в состоянии наркотического опьянения в Новгороде

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Великий Новгород, 4 апреля. Сотрудники Госавтоинспекции в Великом Новгороде задержали женщину, находившуюся за рулем иномарки в состоянии наркотического опьянения.

Как передает пресс-служба региональной ГАИ, 33-летняя женщина, находившаяся за рулем иномарки, управляла автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Инспекторы ГИБДД задержали ее на улице Зелинского.

Аналогичное задержание зафиксировано на улице Парковой: 24-летнего мужчину в состоянии наркотического опьянения задержали за рулем авто. Водители прошли медицинское освидетельствование, их доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

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