Лицензировать домашних животных предлагают жителям Новгорода

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Великий Новгород, 1 апреля. Жители Великого Новгорода предлагают ввести обязательное лицензирование домашних животных.

Соответствующую информацию опубликована сегодня на интернет-портале «Вечевой колокол» со ссылкой на петицию за введение обязательного лицензирования домашних животных.

В свою очередь, деньги, которые будут выручены от лицензирования и штрафов за отсутствие лицензий, можно направить на строительство площадки для выгула домашних питомцев.

Согласно документы петиции, кошки и собаки должны подвергаться лицензированию, однако стоимость лицензии будет значительно меньше для домашних животных, которые находятся только в квартире и не выходят на улицу.

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