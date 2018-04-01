Мужчина спас мальчика, провалившегося под лед в Новгороде

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Великий Новгород, 1 апреля. Житель Великого Новгорода, имя которого неизвестно, спас ребенка, провалившегося под лед в районе Мостищ.

Соответствующую информацию передают региональные новостные издания со ссылкой на данные, опубликованные в социальной сети «В Контакте» в тематической группе «ЧП 53 Великий Новгород. Новости».

Женщина в пятницу, 30 марта, сообщила в группе, что неизвестный мужчина спас ее 11-летнего сына, который поскользнулся и упал в реку Веряжа. Находившийся рядом неизвестный мужчина вытащил ребенка из-подо льда, однако своего имени не назвал.В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает.

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