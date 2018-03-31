Десятки человек эвакуированы из-за пожара на базе отдыха в Нижегородской области

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Нижний Новгород, 31 марта. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня в Нижегородской области: пожар произошел на базе отдыха «Шавская долина», пострадавших нет.

Кровля главного корпуса базы отдыха «Шавская долина» загорелась в субботу, 31 марта. К настоящему моменту пожар удалось локализовать, однако сотрудники МЧС продолжают работы по ликвидации возгорания.

Общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Как передает представитель регионального отделения МЧС, почти 30 человек эвакуировали из горящего здания, среди которых были дети. По последним данным, пострадавших при пожаре нет.

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