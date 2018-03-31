Новгородцев приглашают принять участие в акции «30 дней на велосипеде»

Великий Новгород, 31 марта. Жителей Новгорода приглашают принять участие в велосипедной акции.

Движение «Велосипедизация Великого Новгорода» приглашает местных жителей и гостей города принять участие в международной акции «30 дней на велосипеде». Соответствующую информацию передает «Новгород.ру».

Участники акции будут делиться в социальных сетях своими фотографиями с хэштегами. Куратор проекта «Велосипедизация Великого Новгорода» Евгений Нефёдов отмечает:

«Пока что для большинства это, действительно, вызов, так как какие-либо специальные условия для этого всё ещё не реализованы в полной мере в нашем городе. С другой стороны — велосипед не такой требовательный транспорт, как автомобиль, и всё, что нужно, чтобы ездить весь апрель на велике — элементарное усилие воли».