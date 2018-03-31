Новгородская область получит 35 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
Великий Новгород, 31 марта. Около 35 миллионов рублей выделят из федерального бюджета на поддержку малого и среднего бизнеса.
Заседание комиссии по рассмотрению и согласованию мероприятий субъектов состоялось в Министерстве экономического развития РФ, передает «Колмово.ру» со ссылкой на данные, полученные в пресс-центре правительства Новгородской области.
От министерства инвестиционной политики Новгородской области на заседании присутствовали заместитель министра Денис Носачев и директор департамента развития малого и среднего предпринимательства Сергей Шведкин
Комиссия приняла решение выделить региону около 35 миллионов рублей, которые направят на поддержку и развитие инфраструктуры малого и среднего бизнеса.