Иномарка протаранила шесть машин в Новгороде

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Великий Новгород, 31 марта. Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня ночью в Великом Новгороде: иномарка протаранила шесть припаркованных автомобилей.

Как передают городские издания со ссылкой на сообщение пользователя в социальной сети в группе «ЧП 53 Великий Новгород. Новости», автомобильная авария произошла в субботу, 31 марта, ночью на улице Псковская: иномарка повредила сразу шесть припаркованных машин. Также автомобиль врезался в столб и рекламный щит.

По словам очевидцев, водителя иномарки сотрудники скорой помощи увезли в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах и причинах случившегося ДТП.

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