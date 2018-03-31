Пятиклассник спас двоих детей из горящего дома в Новгородской области
Великий Новгород, 31 марта. Школьник из Новгородской области спас двоих детей от смерти.
Как передают «Невские Новости», 12-летний мальчик, проживающий в Любытинском районе, помог девятилетнему мальчику и пятилетней девочке выбраться из горящего дома. Чрезвычайное происшествие случилось 17 марта в жилом доме деревни Проскурка: мальчик, живущий по соседству, помог детям, которые не смогли самостоятельно выбраться из горящего помещения.
Школьник встал на ящик и разбил окно, после чего дети смогли выбраться из дома. Родители мальчика вызвали пожарных, которые ликвидировали возгорание. Юного героя, по просьбе начальника противопожарной службы Новгородской области Дмитрия Лещинского, наградят медалью.