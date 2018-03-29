Пожилая жительница Великих Лук не поддалась на уловку мошенников

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Великий Новгород, 29 марта. Мошенники пытались завладеть деньгами пожилой жительницы псковских Великих Лук. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

По предварительным данным, женщине позвонили неизвестные и сообщили, что по вине ее сына якобы пострадала женщина. И для того, чтобы уладить ситуацию, необходимы деньги, за которыми должен будет заехать курьер.

Пенсионерка решила позвонить своему сыну и узнать, что произошло. Как оказалось, с сыном все в порядке и «ни в какие переделки он не попадал», сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Женщина обратилась в полицию. По факту случившего возбуждено уголовное дело. Стало известно, что номер, с которого звонили мошенники, зарегистрирован в Новосибирской области.

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