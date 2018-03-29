Иномарка сбила женщину на пешеходном переходе в Великом Новгороде

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Великий Новгород, 29 марта. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло в Великом Новгороде в среду, 28 марта.

Как стало известно, автомобиль марки Nissan Qashqai сбил 43-ленюю женщину, которая переходила дорогу на улице Германа около дома №29. Отмечается, что женщина-пешеход переходила трассу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщило издание «Новгород.ру» со ссылкой на информацию ОГИБДД по Великому Новгороду.

Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Отмечается, что у нее был перелом ноги. Подробности дорожного происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что шесть человек пострадали в автомобильных авариях с 23 по 25 марта в Новгородской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГИБДД.

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