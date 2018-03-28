Наружное освещение появится в новгородском парке Юности

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Великий Новгород, 28 марта. Приём заявок на разработку проектно-сметной документации на строительство наружного освещения в парке Юности начался в Великом Новгороде.

Как передает интернет-газета «Ваши новости», во вторник, 27 марта, объявили аукцион на разработку проектно-сметной документации на строительство наружного освещения в парке Юности, расположенном в Завокзальном районе.

Цена контракта составляет 650 тысяч рублей. Заявки будут принимать до 4 апреля, работы необходимо будет выполнить до 1 июля текущего года, однако исполнитель может выполнить разработку проектно-сметной документации досрочно.

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