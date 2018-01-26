Екатеринбургский театр покажет в Великом Новгороде оперу про Ганди на санскрите

Великий Новгород, 26 января. Екатеринбургский театр весной покажет в Великом Новгороде оперу «Сатьяграха» Филиппа Гласса о знаменитом индийском политическом деятеле Махатме Ганди.

Отличительной особенностью представления станет то, что все действие будет проходить на санскрите — древнем литературном языке Индии.

Отметим, что перед Новгородом уральцы проведут гастроли в Петербурге. В Северной столице опера будет ставиться дважды и оба раза на сцене Александринского театра. Постановка «Сатьяграха» с 2014 года остается эксклюзивным репертуаром екатеринбургского театра.